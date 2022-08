Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Gangelt-Birgden (ots)

Gegen 1.30 Uhr am Mittwoch (3. August) versuchten unbekannte Täter in einen Kiosk an der Bahnhofstraße einzubrechen. Sie versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Daraufhin flüchteten sie ohne ins Gebäude gelangt zu sein. Als die Hebelspuren am folgenden Tag festgestellt wurden, wurden anschließend die Aufzeichnungen der Kameraüberwachung ausgewertet. Darauf sind drei männliche Personen zu erkennen. Einer trug eine dunkle Kopfbedeckung, einen schwarzen Mund-Nase-Schutz, eine dunkle Hose sowie schwarze Schuhe. Der zweite war mit einem blau-schwarzen Adidas Trainingsanzug, einem schwarzen Mund-Nase-Schutz sowie ebenfalls schwarzen Schuhen bekleidet und der dritte mit einem schwarz-grauen Trainingsanzug, dunkelblauer Jeans und schwarzen Schuhen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

