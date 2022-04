Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendlicher Räuber auf der Flucht festgenommen

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Parcusstraße zu einem schweren Raubdelikt, bei dem ein 62-jähriger Mainzer schwer verletzt wurde. Im Laufe des Abends geriet der Mann in einer Gaststätte in verbalen Streit mit einem 17-jährigen Heranwachsenden. Nach Verlassen der Lokalität setzte sich der Streit fort und es kam zu Handgreiflichkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der 17-Jährige dem 62-Jährigen mit einem Schlagwerkzeug unvermittelt ins Gesicht, entwendete dem Verletzten, der mittlerweile zu Boden gefallen war, einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete zu Fuß. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit allen verfügbaren Funk- und Zivilstreifen der Mainzer Polizei, konnte der 17-Jährige im Bereich der Mainzer Neustadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Geschädigte musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

