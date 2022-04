Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall auf der Binger Straße

Mainz (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Binger Straße/Römerwall zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Pkw Fahrerin verletzt wurde. Gegen 08:01 Uhr befuhr die 54-Jährige mit ihrem Skoda Fabia die Saarstraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr eine 41-jährige Mainzerin mit ihrem Hyundai die Straße Römerwall und wollte an der Kreuzung zur Binger Straße nach links abbiegen. Ersten Zeugenaussagen zufolge, soll die 54-Jährige trotz rot-zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, wo es letztlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Nach dem Zusammenstoß schaukelte sich der Skoda der 54-jährigen auf, überschlug sich seitlich und kam auf der Fahrzeugseite, im Gleisbett der Straßenbahn, zum Liegen. Die Fahrerin des Hyundai blieb unverletzt. Von Funkstreifen des Altstadtreviers und der Polizeiinspektion Mainz 3 vom Lerchenberg, wurde der Unfall polizeilich aufgenommen, die Unfallstelle abgesichert und Verkehrsregelungsmaßnahmen durchgeführt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort im Einsatz. Die Fahrbahn und die Gleisanlage waren für eine gute halbe Stunde gesperrt.

