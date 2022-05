Polizei Düsseldorf

POL-D: Schulwegunfall in Gerresheim - Junge von Pkw erfasst - Zwölfjähriger schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 16. Mai 2022, 7:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Gerresheim wurde ein zwölfjähriger Junge schwer verletzt, als er auf dem Weg zu Schule von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 55-jährige Erkratherin mit ihrem Ford auf der Torfbruchstraße in Richtung Morper Straße unterwegs. Nach ersten Zeugenaussagen trat der Junge an der Kreuzung Torfbruchstraße / Heyestraße plötzlich zwischen haltenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren des Unfalls. Die Ermittlungen dauern an.

