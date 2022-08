Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alleinunfall mit dem Fahrrad

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Gegen 20 Uhr am 3. August (Mittwoch) befuhr ein 58-jähriger Mann aus Übach-Palenberg die Marienstraße in Richtung Palenberg. Dabei nutzte er den gekennzeichneten Radweg auf der Fahrbahn. Mit dem Lenkrad touchierte er rechtsseitig eine Baustellenabsprerrung , wodurch er zu Fall kam. Er kollidierte bei seinem Sturz mit einem Baum, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Schwerverletzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

