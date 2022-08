Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Wohnhaus

Wegberg-Klinkum (ots)

Am 1. August (Montag) hörte eine Anwohnerin der Römerstraße gegen 16 Uhr, dass die Terrassentür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Da sich noch weitere Personen im Haus aufhielten dachte sie sich zunächst nichts weiter dabei. Als sie dann nach dem Rechten sah, bemerkte sie, dass vor der Tür ein unbekannter Mann stand. Dieser gab an, nur eine Wasserflasche genommen zu haben, da er Durst habe und entfernte sich vom Grundstück. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass ihre Ohrringe, die auf dem Wohnzimmertisch gelegen hatten, offensichtlich entwendet wurden. Der Unbekannte war schlank, zirka 30 bis 40 Jahre alt und 175 bis 185 Zentimeter groß. Er hatte kurze braune Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach gebrochen Deutsch. Wer hat den Mann zur fraglichen Zeit gesehen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell