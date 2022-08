POL-HS: Versuchter Diebstahl aus Rohbau

Übach-Palenberg (ots) - Unbekannte Personen drangen in der Nacht zu Dienstag (2. August) in ein leerstehendes Firmengebäude an der Daimlerstraße ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, um hinein zu gelangen. Anschließend beschädigten sie Waschbecken in den Waschräumen und entwendeten Kupferkabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

