Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit dem Fahrrad gestürzt

Übach-Palenberg-Stegh (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Übach-Palenberg fuhr am Mittwoch, 3. August, gegen 19.15 Uhr, mit seinem Fahrrad auf einer Nebenstraße, an der für ihn linksseitig ein gemauerter Graben verläuft. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleiben musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell