Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht am 23.12.2022 in Alsfeld, In der Rambach

Am Freitag, den 23.12.2022, zw. 05:30 Uhr und 09:50 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Pkw-Führer ein in Alsfeld, In der Rambach, abgestelltes Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin hatte zuvor ihr Fahrzeug im rückwärtigen Bereich des dortigen Altenwohnheims abgestellt und stellte bei ihrer Rückkehr einen frischen Unfallschaden fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR am linken Kotflügel sowie an der Stoßstange des abgestellten Fahrzeuges. Der Verursacher bzw. die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu Person und Fahrzeug zu machen.

Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeistation in Alsfeld, oder jede andere Polizeidienststelle.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Alsfeld, PHK Janta

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell