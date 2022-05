POL-MI: Auto schleudert auf Beleuchtungsmast

Porta Westfalica (ots) - Ein 39-Jähriger Portaner steht unter Verdacht, in der Nacht zu Samstag einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und anschließend eine Fahrerflucht begangen zu haben. Diesbezüglich wurde die Polizei am Samstagmorgen in die Straße "Unter dem Holzweg" nach Neesen gerufen. Hier fanden sich ein am linken Heck beschädigter Citroen sowie mehrere auf dem Asphalt Fahrbahn liegende ...

