Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Unfall mit Trunkenheit und Personenschaden

Am Freitag, den 23.12.2022, ereignete sich gegen 18 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B458 zwischen Grabenhof und Steinwand. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer aus der Gemeinde Hilders befuhr die B458 aus Richtung Grabenhof kommend in Richtung Steinwand. In einer leichten Rechtskurve kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Ford-Fahrer aus dem bayerischen Hausen. Durch den Zusammenstoß geriet der Audi ins Schleudern und stieß schließlich frontal gegen den PKW einer ebenfalls entgegenkommenden, 39-jährigen Skoda-Fahrerin aus der Gemeinde Hilders. Der Ford-Fahrer und die Skoda-Fahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Audi-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die routinemäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Beteiligten ergab, dass sowohl der Audi-Fahrer, als auch der Ford-Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Beide Personen müssen sich nun neben dem Unfallgeschehen auch wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 40.000EUR geschätzt. Die B458 musste in Höhe der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, POK Kramer

