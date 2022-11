POL-EL: Nordhorn - stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Lähden (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in Lähden in der Schulstraße auf dem dortigen Sportplatz von Freitag 16.00 Uhr auf Samstag 10.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsraum. Dabei entwendeten sie alkoholische Getränke sowie 20 Bratwürste. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

