Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Hoher Sachschaden

Bühl (ots)

Über 100.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Dienstagabend auf der Nordfahrbahn der A5, etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Bühl. Der 35 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs kam hierbei gegen 22:20 Uhr aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. In der Folge geriet das Schwergewicht in Schieflage und drohte zu kippen. Der Lenker und Mitfahrer des Sattelzugs blieben unversehrt. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die rechte und mittlere Fahrspur gesperrt werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis etwa 7:30 Uhr des Mittwochmorgens an. Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

