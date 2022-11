POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein, B3 - Vorfahrt missachtet

Baden-Baden (ots) - Zwischen Samstagmorgen und Montagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Königsberger Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 10 Uhr am vergangenen Samstag und 19:30 Uhr am Montag Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses und konnten durch den Aufbruch der Kellerabteile zwei Fahrräder entwenden. Bei den geklauten Mountainbikes handelt es sich einerseits um ein ...

mehr