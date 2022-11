Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aus dem Verkehr gezogen

Baden-Baden (ots)

Erhebliche technische Veränderungen an einem Mercedes führten am frühen Montagmorgen kurz nach Mitternacht zu einer Untersagung der Weiterfahrt. Einer Streife des Polizeireviers Baden-Baden war das Auto aufgrund seiner Lautstärke im Bereich der Kaiserallee aufgefallen. Bei der Überprüfung stellten sie neben den unerlaubten Veränderungen an den schallmindernden Bauteilen auch erhebliche technische Veränderungen am Fahrwerk und der Beleuchtung fest, weshalb das Auto aus dem Verkehr gezogen wurde. Den 23-Jährigen erwartet nunmehr unangenehme Post. /ag

