POL-OG: Gutach, B33 - Leicht verletzt

Baden-Baden (ots) - Zu einem Einbruch in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses kam es zwischen Samstag, 10 Uhr und Montag, 19:30 Uhr in der Königsberger Straße. Hierbei wurde zunächst eine Kellertür aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. Aus den Abteilen entwendeten sie dann zwei Mountainbikes, ein schwarzes Fully der Marke Merida, und ein grünes der Marke Kona. Insgesamt im Wert von ungefähr 2.600 ...

