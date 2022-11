Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Baden-Baden (ots)

Gegen 01:30 Uhr nachts kam es heute auf der Straße Herrenpfädel zu einem Unfall, als ein Mercedesfahrer mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und daraufhin mit einer Gartenmauer kollidierte. Während der Anfahrt zum Unfallort fiel den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ein Mercedes mit starken Beschädigungen und Funkenflug aus dem Radkasten auf. Die Beamten konnten das Auto stoppen und stellten fest, dass es sich mutmaßlich um das an der Gartenmauer verunfallte Fahrzeug handelte, dessen Fahrer gerade dabei war, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Bei dem 24-Jährigen wurde ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem der Test einen Wert von über 1,7 Promille ergab, wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und im nächstgelegenen Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Fahrzeug und an der Gartenmauer wird derzeit noch ermittelt. /pk

