Lahr (ots) - Nach einem Unfall gegen 13:40 Uhr in Höhe Kürzell, auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Norden, ist derzeit die Autobahn voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren am Unfall zwei Personenkraftwagen und ein Lastwagen beteiligt. Drei Personen wurden hierbei verletzt. Die Unfallaufnahme dauert aktuell an. Der Verkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden wird an der Anschlussstelle Lahr ausgeleitet. ...

mehr