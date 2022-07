Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Einfamilienhauses in Hooksiel

Jever (ots)

Am Dienstagabend, 19.07.2022, erhielt die Polizei gegen 20:35 Uhr Kenntnis von einem Gebäudebrand. In der Viethstraße in Hooksiel konnten die eingesetzten Kräfte feststellen, dass es im vorderen Bereich des Wohnhauses zu einem Brand gekommen war.

Aufmerksame Anwohner und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hooksiel und Waddewarden konnten das Feuer löschen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand offenbar in einem Badezimmer des Wohnhauses aus, mutmaßlich könnte die Waschmaschine ursächlich gewesen sein. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt, die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden.

Die 62jährige Bewohnerin des Hauses, die sich zum Zeitpunkt der Brandentwicklung nicht zu Hause befunden hatte, wurde aufgrund der Gesamtumstände vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, die Brandursachenermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell