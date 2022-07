Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - PKW überschlägt sich

Wangerland (ots)

Am Dienstagnachmittag, 19.07.2022, kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zu der Zeit fuhr ein 21jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW von Middoge in nordöstliche Richtung. In einer Linkskurve kam er aus derzeit noch unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und lenkte sein Fahrzeug stark nach rechts. Durch dieses Fahrmanöver kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Berme. Hierbei überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus seinem PKW befreien und wurde nach kurzer Behandlung durch Kräfte des Rettungsdienstes Friesland in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer leicht verletzt, andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

Für die Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrbahn kurzfristig für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, von einem wirtschaftlichen Totalschaden kann ausgegangen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell