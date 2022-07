Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung - 80-Jährige fällt Trickdieben zum Opfer - Polizei hofft auch neue Hinweise und bittet um Mithilfe - wer kann Angaben zu der abgebildeten Person geben?

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland beschäftigt sich derzeit mit mehreren Trickdiebstählen (auf die aktuelle Pressemeldung wird hingewiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5276640)

Umfangreiche Ermittlungen im 2. Fachkommissariat der Polizei in Wilhelmshaven führten zu folgendem Sachstand und bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe.

Am 23. Februar 2022 gelangten gegen 11:15 Uhr mindestens zwei bislang unbekannte männliche Täter unter dem Vorwand als Handwerker bzw. Wasserwerker tätig zu sein, in die Wohnung einer 81-Jährigen in einem Mehrparteienwohnhaus im Europaring in Wilhelmshaven.

Währenddessen ein Täter die Geschädigte im Badezimmer ablenkte, begab sich ein weiterer Täter unentdeckt in die Wohnung der Geschädigten und durchsuchte diese nach dem Diebesgut. Aus der Geldbörse wurden neben einer Versichertenkarte, einer EC-Karte, einem BPA, 60 EUR Bargeld, ebenso eine Schmuckschachtel samt einem Goldring und diverse Broschen in einem Gesamtwert von ca. 500 EUR entwendet.

Nur etwa 20 Minuten später setzten die Unbekannten die durch die Tat erlangte EC-Karte in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Sande ein und hoben 2500 EUR Bargeld ab. Gegen die noch Unbekannten wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Trickdiebstahls und Computerbetrugs eingeleitet. Bei dem Abheben des Bargeldes wurde einer der Täter gefilmt, die Bilder liegen der Polizei vor.

Die Ermittler erhoffen sich durch das Veröffentlichen der Bilder (4 Fotos, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442) weitere Ermittlungsansätze zur Identifizierung der Täter zu erlangen.

Zeugen, die ergänzende Angaben zur Tat bzw. zu dem abgebildeten Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

