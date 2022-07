Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Trickdiebstähle in Wilhelmshaven und Varel, Polizei vermutet Zusammenhang - Täter nutzen die Gelegenheit, um sich unter einem Vorwand Zutritt ins Haus zu verschaffen

Wilhelmshaven und Varel (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland beschäftigt sich mit zwei Trickdiebstahlsdelikten, bei denen es sich um einen ähnlich gelagerten Modus Operandi handelt.

"Die Täter wollen in der Regel immer ins Haus, um sich an dem Vermögen der Opfer bereichern zu können", warnt Andrea Papenroth und ergänzt, dass die Täter in Wilhelmshaven einer älteren Dame Schmuck in einem Wert von etwa 6.700 EURO entwenden konnten, in Varel blieb es zum Glück beim Versuch."

In Wilhelmshaven kam es am Mittwoch, 13.07.2022, in der Blumenstraße zu einem Schmuckdiebstahl bei einer älteren Dame.

Gegen 12:30 Uhr gelangte zunächst ein bislang unbekannter Mann unter dem Vorwand, im Keller nach den Wasserrohren zu schauen in das Haus der 88-Jährigen.

Während sich der Mann mit der älteren Dame im Keller aufhielt, gelangte vermutlich ein zweiter Täter ins Haus und entwendete den hochwertigen Schmuck der Geschädigten.

Nur etwa anderthalb Stunden später klingelte in Varel am gleichen Tag ein bislang unbekannter Täter bei einer älteren Dame (Am Sande) und lockte sie unter dem Vorwand in ihren Garten.

Angeblich habe zuvor ein Kind ein Spielzeug, in ihren Garten geworfen und wolle dieses nun zurückhaben.

Nachdem sich die 77-Jährige zunächst weigerte, ließ sie sich dann aber doch überreden und ging in den Garten. Währenddessen begab sich wie im Fall in Wilhelmshaven ein weiterer Täter durch die angelehnte Terrassentür in das Haus.

Kurze Zeit darauf kam die Geschädigte in das Haus zurück, überraschte den Täter, wie dieser gerade ihren Schmuck durchwühlte und schrie lauthals "POLIZEI".

Auf diese Weise konnte sie beide Täter in die Flucht schlagen. "Erst letzten Sommer kam es in Varel zu einem nahezu identischen Fall" betont Andrea Papenroth: "Auch dort lag angeblich ein Ball im Garten" (hierzu s. auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4936967)

Die Polizei sieht aufgrund der Masche, der zeitlichen Nähe und aufgrund der Personenbeschreibung bei den beiden Fällen einen Zusammenhang:

In Wilhelmshaven soll der schlanke Mann etwa 30 Jahre alt gewesen sein und eine Größe von ca. 170 gehabt und südosteuropäisch ausgesehen haben.

In Varel soll der schlanke Täter im Garten südländisch, ca. 165 - 170 cm groß gewesen sein, kurze dunkle Haare, außerdem einen Mundschutz im Gesicht getragen haben.

Der dunkelhaarige Täter im Haus soll eine kräftige bzw. dicke Statur gehabt haben, er wird als osteuropäisch mit einer Größe von ca. 170 cm beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten bzw. zu den unbekannten Männern machen können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 bzw. 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Tipps:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

