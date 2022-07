POL-WHV: Containerbrände in Wilhelmshaven - Wer kann Hinweise geben?

Varel (ots) - Am vergangenen Donnerstag, 14.07.2022, kam es in einem Elektronikfachgeschäft in der Gertrud-Barthel-Straße gegen 18:25 Uhr zu dem Diebstahl von Elektroartikeln. Bei dem nachträglich angezeigten Diebstahl wurde mitgeteilt, dass zwei männliche Täter mindestens drei Smartwatches und ein Paar ...

