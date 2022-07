Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - leicht verletzter Rollerfahrer

Jever (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am frühen Dienstagabend, 19.07.2022, in der Mühlenstraße. Ein 64jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades übersah den vor im verkehrsbedingt wartende PKW des 22jährigen weiteren Beteiligten. Es kam zu einem Auffahrunfall mit einer nur leichten Berührung und geringem Sachschaden. Jedoch stürzte der Fahrer des Krades und verletzte sich hierbei leicht. Durch einen angeforderten Rettungswagen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

