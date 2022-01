Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bremervörder Polizei stoppt Spritztour mit gestohlenem Pritschenwagen ++ Taschendiebe im Discounter ++ Autobahnpolizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots)

Bremervörder Polizei stoppt Spritztour mit gestohlenem Pritschenwagen

Bremervörde. Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Montag auf dem Gelände eines Kfz-Händlers an der Industriestraße einen weißen VW Taro aufgebrochen. Mit dem Pritschenwagen unternahmen sie eine nächtliche Spritztour in den Landkreis Cuxhaven und wieder zurück nach Bremervörde. Nachdem die Bremervörder Polizei über die Fahrt der 16 und 17 Jahre jungen Männer informiert worden war, konnte eine Streifenbesatzung das Duo in der Großenhainer Straße in Ebersdorf ausfindig machen. Kurz vor dem Bahnübergang an der B 495 stoppten die Beamten das gestohlene Auto und beendete die Tour. In der Folge stellte sich heraus, dass die Jugendlichen natürlich keine Fahrerlaubnis besitzen. Beide standen vermutlich unter dem Einfluss von Rauschgift. Sie mussten eine Blutprobe abgeben und wurden anschließend an die für sie Verantwortlichen übergeben.

Taschendiebe im Discounter

Zeven. Eine 73-jährige Zevenerin ist am Dienstagvormittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Straße An der Worth von unbekannten Taschendieben bestohlen worden. Die Frau hatte ihre Handtasche an den Einkaufwagen gehängt und kurz aus den Augen verloren. Das nutzten die Täter und nahmen ihre schwarze Ledergeldbörse mit Bargeld, dem Personalausweis und einer Bankkarte heraus. Als die Seniorin an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie und auch die Diebe weg waren.

Tageswohnungseinbruch in Mehrparteienhaus

Zeven. Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in einem Mehrparteienhaus an der Breslauer Straße in eine Erdgeschosswohnung eingestiegen. Zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr konnten sie ein gekipptes Fenster öffnen und hineinklettern. Die Täter fanden eine Spardose mit Bargeld und nahmen sie mit.

Autobahnpolizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Sottrum/A1. Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Eine Streifenbesatzung war gegen 22.30 Uhr auf seinen Mercedes-Geländewagen aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Autobahn-Raststätte Grundbergsee Nord stellte sich heraus, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis bereits 2018 entzogen worden war. Den Führerschein, den der 33-Jährige bislang noch nicht abgegeben hatte, stellte die Polizei sicher.

Unfallursache Ablenkung - Polizei überwacht Handyverstöße auf der Autobahn

Sittensen/A1. Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei haben am Dienstag auf der Hansalinie A1 gezielt Autofahrer kontrolliert, die während der Fahrt ein Smartphone oder ein anderes technisches Gerät am Steuer ihres Fahrzeugs genutzt haben. Ablenkung zählt seit Jahren zu den Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen, insbesondere auf der Autobahn. Mit einer Action-Cam wurden die Verstöße als Video dokumentiert und den Betroffenen bei der Kontrolle vorgeführt. Da gab es keine Ausreden mehr - die Fahrer*innen erwartet ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt.

