Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Lagerhallen

Halver (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch gab es zwei Einbrüche in Lagerhallen: An der Kruppstraße wurden aus einem Lager diverse Werkzeuge und Materialien gestohlen. Am Weißenpferd haben Unbekannte versucht, die Tür einer Halle aufzubrechen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell