POL-MK: Prügelei auf Tankstellengelände/ Totes Reh durch die Stadt geschleift

Letmathe (ots) - Eine 61-jährige Kundin wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Untergrüner Straße bestohlen. Nach dem Bezahlen ihres Einkaufs entdeckte sie im Ausgangsbereich einen interessanten Artikel. Um sich den genauer anzuschauen und ihn in den Einkaufswagen zu bewegen, legte sie ihre Ledermappe auf einem Paket ab. Diesen Augenblick muss ein Fremder genutzt haben, die Ledertasche mitsamt ...

