POL-PDLD: Zwei Weinschorle zuviel...

Kleinfischlingen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der L507 in Höhe Kleinfischlingen wurde am Samstag, 21.05.2022 um 23:55 Uhr bei einem 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Karlsruhe Alkoholgeruch festgestellt. Laut dem Fahrer habe dieser den ganzen Abend über lediglich zwei Weinschorle konsumiert. Ein Alkoholtest auf der Dienststelle ergab 0,94 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500EUR und 2 Punkte in Flensburg.

