Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dreister Diebstahl auf dem LIDL-Parkplatz

Edenkoben (ots)

Am Freitag, 20.05.2022 um 10:30 Uhr lud eine 78-jährige Frau aus Edenkoben ihre Einkäufe auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in den Kofferraum ihres Pkw. Diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Dieb aus, der sich unbemerkt dem Pkw der Frau genähert hatte und ihren im Kofferraum abgelegten Geldbeutel entwendete. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de.

