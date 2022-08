POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im südlichen Kreisgebiet MK

Meinerzhagen (ots) - Ein 77-jähriger Meinerzhagener wurde am Dienstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Lindenstraße bestohlen. Er betrat gegen 11:10 Uhr das Geschäft. Während des Einkaufes befand sich seine Geldbörse in seiner Gesäßtasche. Beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkte er, dass sich seine Geldbörse nicht mehr in seiner Gesäßtasche befand. Während seines Einkaufes hatte er keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Er begab sich sofort zu ...

mehr