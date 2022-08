POL-MK: Polizei wirbt mit "WillHelm" für das Tragen eines Fahrradhelms - Gewinnspiel

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Gleich zweimal haben WhatsApp-Betrüger am Montag in Nachrodt-Wiblingwerderinnen abkassiert. Dabei warnt die Polizei inzwischen seit Jahren vor der "Hallo-Mama"-Masche. So beginnen die Dialoge in der Regel: Massenhaft an Nutzer des Messangers verschickt, erreicht die anonyme Botschaft doch immer wieder treusorgende Mütter. Frauen im Alter zwischen 50 und 70 sind die Hauptzielgruppe der ...

