POL-GF: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Meine (ots) - Am vergangenen Samstag kam es in Meine zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 55-Jährige stellte ihren weißen VW Golf gegen 09:20 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarkts, gegenüber des dortigen Gebäudeeingangs ab. Als sie etwa 30 Minuten später, gegen 09:50 Uhr, wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie Beschädigungen in Form von Kratzern an der linken Seite feststellen. Sowohl beim ...

