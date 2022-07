POL-GF: Baustellenabsperrung entwendet

Jembke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Jembke kam es am vergangenen Wochenende. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Wohnhaus in der Wiesenstraße und durchsuchten in einem der Räume die Schränke und Kommoden. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem frühen Samstagmorgen und Sonntagabend. Zeugen und Hinweisgeber, die vor oder im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, ...

