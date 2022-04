Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Lkw-Reifen gestohlen

Heiden (ots)

Einbrecher hatten es in Heiden auf Lkw-Reifen abgesehen: Aus einem Container entwendeten die Täter rund 70 Exemplare des Hersteller Michelin. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Unbekannten ein Schloss aufgebrochen. Zu der Tat kam es im Zeitraum zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 17.30 Uhr. Das Geschehen spielte sich auf dem Gelände einer Firma an der Straße Im Kiwitt ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell