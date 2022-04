Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 10 Minuten reichten dem Dieb

Zeugin beobachtet Mann

Gronau (ots)

Mit einem Brecheisen in seiner Hand stand am Samstagnachmittag gegen 14.10 Uhr ein Mann auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Overdinkelstraße in Gronau. Der Unbekannte interessierte sich offensichtlich für einen roten Audi oder dessen Inhalt. Gegen 14.20 Uhr floh der Mann fluchend mit einem Fahrrad über den Friedhof in Richtung Gildehauser Straße, mutmaßlich durch einen auf den Parkplatz einbiegenden Autofahrer aufgeschreckt. Die zehn Minuten hatte der Täter genutzt, um aus dem Audi eine auffällige rote Ledertasche sowie eine Laptoptasche samt Inhalt zu entwenden. Um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen, hatte der Dieb mit seinem Hebelwerkzeug eine Seitenscheibe zum Bersten gebracht. Die Zeugin beschrieb den Flüchtigen wie folgt: circa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, grau/weiße, kurzgeschnittene Haare. Er war dunkel gekleidet. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen: Ein Auto ist kein Tresor!

