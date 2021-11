Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl auf Baustelle - Autokennzeichen gestohlen - In Mehrfamilienhäuser eingebrochen - Einbruch in Gaststätte - Einbruch in Wohnung - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Diebstahl auf Baustelle

Fulda/Haimbach - In der Fuchsstraße stahlen Unbekannte am frühen Freitagmorgen (29.10.), zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, zwei Kameras von einer Baustelle. Die Kameras waren an Containern befestigt und hatten jeweils einen Wert von circa 1.000 Euro. Außerdem entwendeten die Täter zwei Eimer Dickbeschichtung. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 2.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda - In einem Parkhaus in der Ruprechtstraße stahlen Unbekannte am Freitag (29.10.), zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, von einem weißen Toyota Yaris die Kennzeichen FD-PG 1403. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Mehrfamilienhäuser eingebrochen

Künzell/Pilgerzell - Am Freitagabend (29.10.), zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr, brachen Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße und der Max-Planck-Straße in Mehrfamilienhäuser ein. In der Robert-Bosch-Straße drangen die Täter in den Keller ein, wurden dann jedoch von Anwohnern gestört und flüchteten unerkannt. In der Max-Planck-Straße brachen sie über ein Fenster ins Gebäude ein, durchsuchten mehrere Wohnungen und stahlen Bargeld sowie Schmuck unbekannten Werts. Insgesamt entstand circa 750 Euro Sachschaden.

Einbruch in Gaststätte

Fulda/Bronnzell - Unbekannte brachen am frühen Sonntagmorgen (31.10.), gegen 4 Uhr, in eine Gaststätte in der Bronnzeller Straße ein. Sie hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten den Gastraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Künzell/Dietershausen - In der Nacht zu Sonntag (31.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Weinbergstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss ein und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda - Von einem schwarzen Audi A2 stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (28.10.) und Sonntag (31.10.) die Kennzeichen MET-TT 7. Das Auto stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Bahnhof". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell