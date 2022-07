Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsstraftaten festgestellt

Gifhorn/ Groß Oesingen (ots)

Die Fahrt eines Audis stoppten am späten Samstagabend Beamte der Polizei Gifhorn auf der Braunschweiger Straße. Am Steuer saß ein 23-Jähriger der lediglich ein Ausweisdokument vorzeigen konnte. Auf Nachfrage gab er zu, keinen Führerschein zu besitzen. Bei genauerer Kontrolle des Mannes zeigten sich körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuten. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Ein anderes Strafverfahren wurde am Sonntagmorgen gegen einen 26-Jährigen eingeleitet. Nach Zeugenhinweisen trafen Beamte den Mann schlafend in seinem Auto an. Dieses stand mit eingeschaltetem Warnblicklicht im Mühlenkamp in Groß Oesingen. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von 1,38 Promille, auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

