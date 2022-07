Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerverletzter nach Alkoholunfall

Hankensbüttel (ots)

B244 zwischen Hankensbüttel und Wittingen, 17.07.2022, 01:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einem Gesamtschaden von 40.000 Euro kam es in der Samstagnacht auf der B244 bei Hankensbüttel. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer aus der Gemeinde Wittingen mit seinem Audi von Hankensbüttel in Richtung Wittingen. Im Straßenverlauf einer scharfen Linkskurve kommt der Audi vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit und in Folge Alkoholgenusses von der Fahrbahn nach rechts ab. Hier kollidiert er zunächst mit einer Leitplanke und danach mit einer dahinter befindlichen Scheune. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Fahrer so stark verletzt, dass er nicht selbstständig sein Fahrzeug verlassen kann. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hankensbüttel begutachteten noch in der Nacht die Scheune. Nach derzeitigem Stand muss von einer Einsturzgefahr des Gebäudes ausgegangen werden. Die Polizei Wittingen musste für die Dauer der Unfallaufnahme die B244 mehr mehrere Stunden sperren.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen VW Passat fest, der vor der Absperrung stoppte. Der Fahrer stieg danach aus und kam zum Erstaunen der Beamten mit heruntergelassenerer Hose auf diese zu. Bei der Frage, warum die Straße gesperrt sei, fiel einem Polizeibeamten starker Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen Passat-Fahrer auf. Ein Alkoholtest brachte den traurigen Wert von 2,33 Promille zum Vorschein. Dem Mann aus der Gemeinde Obernholz wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell