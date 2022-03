Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ostönnen - Pedelec-Fahrerin Vorfahrt genommen - Krankenwagen

Soest (ots)

Am Mittwochmorgen (16. März 2022) kam es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 26-jährigen Autofahrerin aus Arnsberg und einer 55-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Soest. Die Autofahrerin befuhr zuvor die Straße "An der Lanner" in Richtung Werler Landstraße. Als sie an der Vorfahrt berechtigten Werler Landstraße nach rechts in Richtung Soest abbiegen wollte, ließ sie zuerst noch einen Wagen von dort aus in die Straße "An der Lanner" einbiegen, bevor sie auf die Werler Landstraße abbog. Hierbei bemerkte sie die Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg zu spät, die gerade die Straße "An der Lanner" in Richtung Werl queren wollte. Durch den folgenden Zusammenstoß fiel die Radfahrerin hin und verletzte sich. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell