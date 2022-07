Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei bei Fahndung nach Ladendieben erfolgreich

Gifhorn (ots)

Braunschweiger Straße, 16.07.2022, 15:50 Uhr

Zu einem Ladendiebstahl von Tabakwaren und Elektrogeräten kam es am Samstagnachmittag in einem großen Verbrauchermarkt in Gifhorn. Durch einen Ladendetektiv wurde ein Quartett im Laden beobachtet, welches sich sehr auffällig verhielt. Nachdem sich die Personen trennten, konnte er ein Duo dabei beobachten, wie dies Tabakwaren und Elektrogeräte im Wert von über 100 Euro in einem mitgeführten Rucksack verstaute. Noch bevor der Mitarbeiter die beiden Männer nach der Kasse ansprechen konnte, ergriffen diese die Flucht.

Die verständigte Polizei Gifhorn nahm umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen auf. Bereits nach kurzer Zeit meldete eine Funkstreifenwagenbesatzung Fahndungserfolg. Auf der Bergstraße konnten alle vier Personen aufgegriffen werden. Bei einem 21-jährigen Osteuropäer konnte schließlich das gesamte Diebesgut aufgefunden werden. Die vier Personen erhielten ein Hausverbot für alle Filialen des Verbrauchermarktes ausgesprochen. Weiterhin müssen sich die Männer wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahl künftig gerichtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell