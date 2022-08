Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/ Gastro-Sonnenschirm gestohlen

Letmathe (ots)

Eine 61-jährige Kundin wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Untergrüner Straße bestohlen. Nach dem Bezahlen ihres Einkaufs entdeckte sie im Ausgangsbereich einen interessanten Artikel. Um sich den genauer anzuschauen und ihn in den Einkaufswagen zu bewegen, legte sie ihre Ledermappe auf einem Paket ab. Diesen Augenblick muss ein Fremder genutzt haben, die Ledertasche mitsamt Bankkarten an sich zu nehmen. Eine Kassiererin hatte aus den Augenwinkel eine männliche Person mit Kleinkind gesehen, die zum Tatzeitpunkt dicht an der Geschädigten vorbei ging.

Nach dem Sommerfest am Wochenende lag noch ein großer Gastro-Sonnenschirm auf dem Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde an der Friedensstraße. Er sollte von dem Getränkehandel abgeholt werden. Am Montag stellten Mitarbeiter der Gemeinde fest, dass der Sonnenschirm mit dem Logo der Warsteiner-Brauerei gestohlen wurde. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell