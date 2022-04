Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Akkuschrauber mit

Kaiserslautern (ots)

Ein Einbruch ist der Polizei am Donnerstag aus dem Gewerbegebiet West gemeldet worden. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht gewaltsam Zugang zu einer Einrichtung in der Gienanthstraße. In dem Anwesen durchwühlten sie ein Büro und versuchten, einen Geldausgabeautomaten zu knacken. Das Gerät wurde dabei leicht beschädigt. Ebenfalls beschädigt wurde eine Überwachungskamera.

Die einzige Beute der Eindringlinge: ein Akkuschrauber. Der angerichtete Schaden dürfte demnach höher sein als der Wert des Diebesguts.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht und insbesondere in der Zeit zwischen 4.30 und 5.10 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

