POL-OG: Baden-Baden - Fahrraddiebstahl

Baden-Baden (ots)

Zwischen Samstagmorgen und Montagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Königsberger Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 10 Uhr am vergangenen Samstag und 19:30 Uhr am Montag Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses und konnten durch den Aufbruch der Kellerabteile zwei Fahrräder entwenden. Bei den geklauten Mountainbikes handelt es sich einerseits um ein schwarzes Fahrrad der Marke Merida, mit einer orangenen Federgabel und einem durch Knopfdruck höhenverstellbaren Sattel sowie einem grünen Rad der Marke Kona mit einem schwarzblauen Sattel. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Diebstahlschaden auf 2.600 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Rufnummer 07221 680-0 gerne Zeugenhinweise entgegen.

