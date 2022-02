Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht - Außenspiegel eines PKW beschädigt

Eisenach (ots)

Am Parkplatz des Bleichrasens war von Samstag, dem 12.02.2022 ab 15.00 Uhr, bis Sonntag, dem 13.02.2022 um 12.30 Uhr, ein grauer Opel Astra abgeparkt. In diesem Zeitraum machte sich ein bisher Unbekannter am linken Außenspiegel des PKW zu schaffen und beschädigte das Gehäuse so stark, dass das Spiegelglas zerbrach. Zeugen, welche Personen am Fahrzeug beobachten konnten und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0036399/2022 zu melden. (mm)

