Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallfahrer gesucht -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 14:30 Uhr in der Bismarckstraße Ecke Poststraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger gekommen. Ein 43-jähriger Mann wollte die Bismarckstraße in Höhe der dortigen Bäckerei überqueren, um zu der gegenüberliegenden Arztpraxis zu gelangen. Hierbei wurde er von einem PKW-Fahrer, der von der Poststraße kommend in die Bismarckstraße einfuhr, angefahren und stürzte anschließend. Da der Fußgänger im ersten Augenblick keine Verletzung wahrnahm, gab er dem ca. 70-jährigen PKW-Fahrer an, dass keine Unfallaufnahme erforderlich sei. Im Nachgang stellten sich allerdings unfallbedingte Schmerzen ein und der 43-Jährige meldete sich bei der Polizei. Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg sucht nun den Unfallfahrer oder Unfallzeugen, um die zivilrechtlichen Ansprüche des Verletzten geltend machen zu können. Der Fahrer war mit einem schwarzen VW Golf unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter 02751 / 909 - 0 entgegen.

