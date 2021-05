Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand in Garage in Müsen - #polsiwi

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (02.05.2021) wurden Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Garage in die Glück-Auf-Straße in Hilchenbach-Müsen gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr.

Am heutigen Tag waren Brandermittler der Kriminalpolizei vor Ort im Einsatz. Nach jetzigem Stand ist von einer Brandentstehung durch Fahrlässigkeit auszugehen. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell