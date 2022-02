Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geklautes E-Bike an Eigentümer übergeben

Eisenach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 35-jähriger Eisenacher in der Heinrichstraße einer Kontrolle unterzogen. Er führte ein schwarzes E-Bike mit sich, welches er in der Mühlhäuser Straße gefunden habe. Seine Angaben konnten jedoch widerlegt werden. Zudem hatte er ein Einhandmesser am Mann. Beide Gegenstände wurden sichergestellt und das Damenrad an die berechtigte Person wieder herausgegeben. (mm)

