Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto abgebrannt

Gotha (ots)

Eine 67jährige Autofahrerin aus Gotha hatte am Samstagmittag in der Krusewitzstraße von Gotha viel Glück im Unglück als ihr Fahrzeug während der Fahrt plötzlich Feuer fing. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bemerkte die Rauchentwicklung am Pkw der Gothaerin und brachte sie zum Anhalten. Das Feuer, welches schnell den gesamten Motorraum ergriff, verursachte an dem 18 Jahre alten Kia einen Totalschaden, welchen auch die Feuerwehr nicht verhindern konnte. Die Fahrzeugführerin kam mit dem Schrecken davon. (ri)

