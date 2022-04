Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Heute Morgen zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Bottroper Straße ein gelber Mercedes 245 G beschädigt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet und hinterließ am linken Heck einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Dorsten

Eine 36-jährige Dorstenerin parkte am Samstag, 23.04.2022, gegen 8 Uhr ihren grauen Toyota Yaris am rechten Fahrbahnrand auf dem Nöttenkamp. Als sie abends gegen 20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Delle und Kratzer am vordernen linken Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Sonntag, 24.04.2022, kam es auf dem Parkplatz am Waldfriedhof zu einer Unfallflucht. Der weißen Citroen C1 einer 60-jährigen Dorstenerin wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Bottrop

Auf der Lukas-Chranach-Straße wurde in der Zeit vom 23.04.2022, 20 Uhr, und 24.04.2022, 18 Uhr, ein grauer Renault Megane beschädigt. Der Pkw war am rechten Fahrbahnrand geparkt und weißt nun eine Beschädigung im vorderen rechten Bereich der Stoßstange auf. Der Unfallverursacher ist geflüchtet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell