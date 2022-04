Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Zeugen nach "Pfefferspray-Attacke" gesucht

Recklinghausen (ots)

Vor einer Kneipe auf der Riphausstraße ist in der Nacht auf Samstag ein 21-jähriger Mann aus Waltrop verletzt worden. Nach eigenen Angaben stand er gegen 1.20 Uhr an einem Busch, um zu "Pinkeln" und wurde dabei plötzlich mit einer unbekannten Flüssigkeit im Intimbereich und im Gesicht besprüht. Danach lief der Täter weg. Es ist möglich, dass es sich bei der Flüssigkeit um ein Pfefferspray gehandelt hat. Der junge Mann rief nach der Tat um Hilfe und klagte über Schmerzen, woraufhin Zeugen auf ihn aufmerksam wurden. Der 21-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer zur Aufklärung der Tat beitragen kann und Hinweise auf einen Tatverdächtigen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefonische Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

